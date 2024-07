Officiel : direction l'Eredivisie pour cet espoir belge

Le KVC Westerlo a annoncé ce jeudi le départ en prêt de Kyan Vaesen (23 ans) à Willem II Tilburg, qui vient de remonter en Eredivisie.

Vaesen s'était révélé lors de ses premiers pas avec l'équipe première, lors de la saison 2022-2023. La saison dernière, il a été freiné par des blessures et n'a pris part qu'à 21 rencontres toutes compétitions.

Cette signature à Willem II devrait donc permettre à l'international U23 avec la Belgique de retrouver quelques couleurs.

"J'ai eu un très bon sentiment lors de mes entretiens avec l'entraîneur et le directeur technique. Je suis heureux de rejoindre bientôt le camp d'entraînement et j'ai hâte de rencontrer les supporters", a déclaré Vaesen.

Il sera entraîné par le coach belge Peter Maes. Le directeur technique, Tom Caluwé (ex-Malines, Club de Bruges et Zulte-Waregem) est également belge.

Kyan Vaesen will be loaned to Willem II for the coming season.

Good luck Kyan!

👉 https://t.co/vNfn8eZwGP pic.twitter.com/sjMzME0hCm