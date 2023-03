Anderlecht sort les griffes pour Bart Verbruggen, cité chez les plus grands d'Angleterre

Les excellentes prestations du jeune gardien du RSC Anderlecht n'ont visiblement laissé personne indifférent. Même pas en Premier League.

Bart Verbruggen vit un véritable rêve. Propulsé titulaire à la place de Van Crombrugge il y a deux mois, il a déjà mis tout le monde d'accord, réalisant des prestations toutes plus solides les unes que les autres entre les cages du Sporting d'Anderlecht.

Selon Het Laatste Nieuws, le néo-international avec les Pays-Bas s'attirerait les intérêts de...Manchester United et Liverpool, rien que ça. Les deux coachs de ces clubs mythiques anglais, Erik ten Hag et Jurgen Klopp, "garderaient un oeil sur lui", renseigne le journal.

Mais Anderlecht serait bien décidé à garder son gardien, déjà sur les tablettes du Burnley de Vincent Kompany lors des deux derniers mercatos, et cela une saison de plus. On se rappelle en effet que les Clarets avaient vu leur offre estimée à 5 millions d'euros être refusée cet hiver.

Reste à voir jusqu'à quel montant proposé les Mauves résisteront. Ce qui est "certain" selon Het Laatste Nieuws, c'est que Verbruggen ne partira pas en cas de prix inférieur à 10 millions d'euros.