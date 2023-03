Frederik D'Hollander doit sauver Zulte Waregem : "La semaine n'a pas été agréable"

L'ère Mbaye Leye est terminée à Zulte Waregem. Frederik D'Hollander prend le relais et l'ancien attaquant n'a pas froid aux yeux. Les Flandriens se déplaceront à Sclessin ce samedi soir (20h45) pour y affronter le Standard de Liège.

Frederik D'Hollander doit remettre Zulte Waregem sur les rails. A cinq journées de la fin du championnat, les chances de l'Essevee d'éviter la relégation sont minces. "Je suis un vrai clubman. Quand le club m'a demandé de prendre les rênes de l'équipe, je n'ai pas hésité. Pour l'instant, l'important est de préparer ce match au Standard. La semaine n'a pas été agréable pour tout le monde, mais nous travaillons sur le prochain match", a expliqué le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club en conférence de presse.

Mais le nouveau T1 du Gaverbeek et son assistant Davy De fauw ne vont pas tout chambouler tout de suite. "Je pense que le délai est très court et que nous ne changerons pas grand-chose en quelques jours. Nous n'avons pas non plus modifié le fonctionnement quotidien de l'équipe. Il y aura une trêve internationale après le Standard et nous verrons ensuite. Même si nous changerons quelques détails tactiques par la suite."