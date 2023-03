Marc Brys très impressionné par deux joueurs du Sporting d'Anderlecht

Après un bon 6/6, Louvain accueille Anderlecht ce dimanche dans la course aux Play-Offs 2. Marc Brys entend bien donner un uppercut à un concurrent direct.

La bataille pour les Play-Offs 2 fait toujours rage en Jupiler Pro League. Louvain et Anderlecht sont à égalité et s'affrontent, ce dimanche. "Il reste 6 équipes dans cette course, ça peut donc encore aller dans tous les sens. On doit prendre match par match. Après une période difficile, mes joueurs ont presté d'une manière totalement différente ces deux dernières semaines et ça a payé" confiait Marc Brys en conférence de presse.

Depuis son retour au sein de l'élite, OHL n'a pas encore perdu contre le Sporting. Louvain s'est amélioré ces dernières semaines, mais les Mauves aussi. "Ils ont considérablement renforcé leur équipe grâce à deux bons transferts hivernaux, Dreyer et Slimani. Ils sont en pleine euphorie après leur qualification européenne mais nous voulons leur offrir une résistance digne de ce nom" a conclu l'entraîneur d'OHL.