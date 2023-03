Victorieux sur le fil face au Real Madrid (2-1), ce dimanche, le FC Barcelone a fait un énorme pas vers le titre en Liga. Les Blaugranas prennent douze longueurs d'avance sur le Real Madrid au classement, ce qui leur permet de sérieusement envisager le sacre.

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi était fier de ses troupes à l'issue de la rencontre. "Douze points d'avance alors qu'il reste douze journées, ce n'est pas définitif. Mais je crois qu'on peut commencer à apprécier ce qu'est en train de réaliser ce groupe. On est une famille. On fait un championnat extraordinaire, on en parle peu. Je suis fier de ces joueurs, qui ont été très critiqués. Il est grand temps de les valoriser", a analysé le coach barcelonais en conférence de presse.

"Contre le Bayern, les supporters n'étaient pas avec nous. C'est pour cela que je me suis joint à l'équipe pour célébrer cette victoire, parce que les supporters le méritaient. C'est une victoire qu'il faut savourer. Il y avait beaucoup de joie dans le vestiaire. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient", a conclu Xavi.

