📷 "Son avenir ? De préférence pas à Liverpool" : des supporters des quatre coins du monde venus pour Kevin De Bruyne

L'Etihad fait ses adieux à son roi ce soir. Après dix années de gloire, Kevin De Bruyne jouera son dernier match à domicile lors de l'avant-dernière journée de Premier League. Le Belge sera bien titulaire et portera le brassard de capitaine et espère faire ses adieux en beauté.

Le club a prévu des festivités et annoncé plusieurs actions en son honneur. En effet, après une fresque à son éfigie, il a également eu droit à une mosaïque du milieu de terrain sur l'un des terrains d'entraînement du club.

Le Diable a également droit au "Kevin De Bruyne Crescent" et il rejoint plusieurs légendes du club mmortalisées à l'académie, comme Vincent Kompany, Sergio Agüero ou encore Yaya Touré.

Plusieurs supporters ont fait le déplacement à Manchester depuis d'autres endroits du globe, dont la Belgique, mais pas que. Un supporter venu spécialement de Hong Kong a admis au micro de la chaîne du club que "C'est grâce à lui que je suis tombé amoureux de Manchester City. Kevin De Bruyne est un grand joueur."

Kevin De Bruyne a également des admirateurs en Australie : "J'ai fait 21 heures de vol pour être ici aujourd'hui. Quand il a annoncé ses adieux, cela a été un grand choc pour moi", a révélé un autre supporters venu de l'autre bout de la planète spécialement pour célébrer le Belge.

La prochaine destination de De Bruyne n'est pas encore connue, mais certains prétendants se sont déjà manifestés : "Son avenir ? De préférence pas à Liverpool", espèrent les supporters les plus fervents.

