🎥 La fin d'une ère : accolades et ovations, Kevin De Bruyne fait ses adieux à ses supporters

AprÚs la finale de FA Cup perdue, un match trÚs spécial se jouait à l'Etihad Stadium, le dernier de la saison à domicile pour 'King Kev'.

Manchester City accueillait Bournemouth en match en retard comptant pour la 37e journée de Premier League. Alors que City court toujours derrière un ticket pour la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne jouait également son tout dernier match devant le public Cityzen.

Un match chargé en émotions donc pour le finaliste malheureux de la FA Cup. Le Club avait prévu un hommage à la hauteur pour célébrer les dix saisons légendaires du Diable Rouge sous le maillot Skye Blue.

Titulaire et Capitaine, KDB montait sur la pelouse accompagné de ses enfants. Les supporters lui ont réservé une longue ovation, prolongée, tandis que des banderoles portant des messages tels que "Thank you Kev" et "King of Manchester" fleurissaient dans les tribunes.

City remportait la rencontre 3-1 grâce à Omar Marmoush (14e), Bernardo Silva (38e) et Nico González (89e) avant que Jebbison ne sauve l'honneur dans les arrêts de jeu.

Pas de but pour KDB mais une barre transversale mais surtout une dernière ovation lors de son remplacement à la 69e minute de jeu. Les "Kevin De Bruyne" résonnaient alors dans tout l'Etihad, qui ovationne une dernière fois son maître à jouer.

Een laatste keer in het Etihad? đŸ€·‍â™‚ïžđŸ‘‹ pic.twitter.com/EFRMihfhIH — Play Sports (@playsports) May 20, 2025

Het mag vandaag wel eens meezitten... đŸ€đŸ˜© pic.twitter.com/8mLvsFPQVb — Play Sports (@playsports) May 20, 2025

Het Etihad neemt afscheid van hun 👑! 👋🇧đŸ‡Ș pic.twitter.com/83nrr6GlrY — Play Sports (@playsports) May 20, 2025