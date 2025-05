Tirer les leçons de l'échec Besnik Hasi : une première priorité claire pour la direction d'Anderlecht

Besnik Hasi aimerait rester entraîneur d'Anderlecht, mais la probabilité que cela se produise est pratiquement nulle. L'effet de choc souhaité ne s'est pas produit et la direction a décidé qu'ils voulaient opter pour un autre profil.

En réalité, c'est un peu surprenant, car c'est presque admettre qu'ils ont fait le mauvais choix juste avant les playoffs lorsqu'ils ont remplacé David Hubert par Besnik Hasi. La direction souhaitait voir plus d'émotion et d'engagement et c'est ce qu'ils ont obtenu. Mais Hasi a aussi commis des erreurs.

La plus grande erreur de Hasi : une défense à trois

La plus grande est qu'il est clair qu'il veut revenir à une défense à trois, ce qui lui a déjà réussi par le passé à Malines. Mais il est désormais évident que ce n'est pas la formation qui fera mal aux grosses équipes. En théorie, il voulait jouer avec des latéraux haut placés, mais dans la pratique, cela s'est souvent traduit par un système où les mauve et blanc jouaient en fait avec cinq défenseurs.

Aussi dans le match contre Bruges, il est revenu à ce système, mais une fois de plus, les erreurs défensives ont été impitoyablement sanctionnées. Et la direction sportive a du mal avec cela : Hasi a également été engagé pour remettre en place une organisation et il n'y est pas parvenu.

Donc, Anderlecht recherche maintenant un profil qui peut mettre en place une vision d'ensemble : solide sur le plan organisationnel, mais aussi quelqu'un capable de mettre en place une équipe qui défend et attaque en bloc. Trop souvent cette saison, c'était du sable mouvant.

D'abord un entraîneur, puis des transferts

Mark van Bommel les intéresse beaucoup, mais Philippe Clement est aussi sur la liste. Ce ne sera pas facile pour ces deux candidats, étant donné leur passé en club et leurs exigences salariales.

Wouter Vandenhaute peut prétendre que les mauves se sont rapprochés du Club et de l'Union au classement, mais sur le terrain, on ne l'a pas beaucoup vu. Seuls les plus optimistes ont vu une amélioration par rapport à la saison dernière. Un entraîneur est donc une priorité avant de poursuivre leur mercato.

Olivier Renard n'est pas bête : il ne recrutera pas de joueurs avant de savoir comment son nouveau coach voudra jouer. Car même sur le marché des transferts, ils ne peuvent pas se permettre de commettre des erreurs. Avec le budget disponible, Renard doit quasiment former une toute nouvelle équipe. Mais cela commencera donc par un entraîneur.