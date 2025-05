"Nous l'avons sous-estimé" : deux anciens anderlechtois saluent le travail de Sébastien Pocognoli

L'Union est à une victoire de l'histoire, le club attend ce titre de champion depuis bien longtemps, mais encore plus au vu de ses solides performances ces récentes saisons.

Après un début de saison compliqué, Sébastien Pocognoli est parvenu à transformer l'Union en une machine efficace et redoutable. Une performance saluée par Hein Vanhaezebrouck, impressionné par son approche.

"Un seul bloc, peu de prises de têtes, des joueurs efficaces à la mentalité de gagnant. Tout est préparé en détail et il va droit au but", analyse l'ancien coach d'Anderlecht sur le plateau de l'émission Extra Time.

"S'ils n'avalent pas pris de but contre La Gantoise, ils auraient le plus petit nombre de buts encaissé en plus de ça. Ce total est même inférieur au nombre de buts encaissés sous Felice Mazzu. Et il n'y a eu que six matches de barrage", rajoute Frank Boeckx.

L'un des meilleurs entraîneurs de Belgique

Sébastien Pocognoli joue un rôle crucial dans cette épopée : "Nous l'avons sous-estimé. Au début, il avait même du mal à se faire comprendre en néerlandais", explique Vanhaezebrouck pour expliquer les débuts difficiles de sa carrière.

"Mais il y a travaillé dur. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Quand je vois comment il a formé cette équipe, je lui tire mon chapeau. Il es l'un des meilleurs entraîneurs de Belgique. Pocognoli est un maniaque et s'occupe de toutes sortes de choses à la fois. Tout est discuté en détail", salue l'ancien entraîneur.

Frank Boeckx est également admiratif : "Il a su frapper du poing sur la table et a dit tout haut ce qui n'allait pas, après le mauvais départ en début de saison. Il faut oser le faire quand on est un jeune entraîneur. Et cela s'est avéré payant. Puis Mirallas est arrivé et les attaquants ont commencé à marquer."