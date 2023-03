Thibaut Courtois ne baisse pas les bras : "Nous nous battrons jusqu'à la fin"

Le Diable Rouge estimait que son équipe n'avait pas démérité, malgré la défaite contre le Barça (1-2), ce dimanche.

Malgré la défaite, Thibaut Courtois n'a pas dit son dernier mot et croit encore au titre. "Nous nous battrons jusqu'à la fin. Ils doivent perdre quatre matchs et nous tout gagner. Ce n'est pas impossible mais c'est très difficile. Il faut venir ici pour remporter la Coupe", a expliqué le gardien du Real Madrid à l'issue de la rencontre au micro de Movistar+.



"Nous avons joué un bon match et au final les deux équipes ont eu des occasions. Nous avons ouvert le score et avons bien contrôlé le match, mais nous avons encaissé un but à la dernière minute de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, nous avons bien joué. Nous avons eu des offensives mais nous n'en avons pas profité. Le but annulé à Asensio est regrettable. Ensuite, nous avons tout donné pour l'emporter, mais avec des espaces dans notre dos, ils ont marqué un but", a regretté le Diable Rouge avant d'évoquer sa prestation individuelle.



"Je suis content d'aider l'équipe mais ce soir, seule la victoire importait. Il ne faut pas baisser les bras. Nous avons une grande équipe et pratiquons un beau football. Il reste encore deux mois et nous nous battrons jusqu'à la fin. Nous viendrons ici pour gagner en Coupe et jouer la finale. Ensuite, il reste encore la Ligue des Champions, où nous donnerons tout", a conclu le Belge.