"Je suis tellement heureux de travailler avec une légende comme Kompany"

Vincent Kompany semble mettre tout le monde d'accord depuis son arrivée à la tête de Burnley.

Leader de Championship, Vincent Kompany s'est de nouveau attiré les éloges de l'un de ses joueurs : Lyle Foster, arrivé à Burnley de Westerlo cet hiver.

"Si vous regardez les transferts de Burnley, ils ont acheté beaucoup en Belgique. Quand je suis arrivé, nous avons discuté (avec Kompany) et il m'a dit qu'en Belgique, il y avait beaucoup de talent mais que le championnat n'était pas aussi fort qu'en Angleterre. Il m'a dit qu'il croyait en moi et je lui en suis reconnaissant", a déclaré Foster au média sud-africain Sowetan Live.

"Il est venu assister à l'un de mes matches, contre Genk je crois, et il a été satisfait de ce qu'il a vu", a confié l'attaquant. "Je suis heureux de travailler sous les ordres d'une légende comme lui."

Recruté 7 millions d'euros par les Clarets (10 millions en cas de montée de Burnley en Premier League), Foster est ainsi devenu le joueur sud-africain le plus cher de l'histoire. Il n'oublie pas que s'il en est là, c'est grâce à son passage en Belgique.

"Je suis reconnaissant quant aux personnes et aux équipes avec lesquelles j'étais (en Belgique), qui m'ont donné tant de confiance, car j'ai travaillé et je me suis amélioré jour après jour", a déclaré Foster. "Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vu que ma carrière pouvait se relancer, quand j'étais en deuxième division belge et que j'ai commencé à marquer et à retrouver de la confiance."