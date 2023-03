Officiel : Mesut Ozil prend sa retraite

Le joueur allemand a choisi de raccrocher les crampons, à 34 ans.

Mesut Ozil a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière professionnelle.

"Après mûre réflexion, j’annonce ma retraite immédiate du football professionnel. J’ai eu le privilège d’être footballeur professionnel pendant près de 17 ans et je me sens incroyablement reconnaissant pour cette opportunité", a écrit Ozil.

Champion du monde en 2014 avec l'Allemagne, Ozil s'est d'abord révélé au Werder Brême et Schalke 04, avant d'évoluer à haut niveau au Real Madrid puis Arsenal.

Joueur du Fenerbahce puis de Basaksehir lors d'une fin de carrière réalisée en Turquie, Ozil a connu de nombreux pépins physiques. "Les semaines et mois récents, j’ai souffert de plusieurs blessures, il est devenu de plus en plus clair qu’il est temps de quitter la grande scène du football", a écrit le désormais ancien joueur à ce sujet.