José Riga : "Le RFC Liège montera en D1B"

Ce mercredi soir, Visé s'est incliné au RFC Liège (2-0) lors du match d'alignement de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Liège a bien débuté la rencontre, mais se montrait imprécis dans le dernier geste. Visé prenait le jeu un peu plus à son avantage durant les dix dernières minutes de la première période, mais Lambot ouvrait le score de la tête pour les locaux sur un service de Loemba (45e+1e) juste avant le retour aux vestiaires. Monté au jeu pour Perbet à la pause, Reuten se mettait en évidence rapidement avec une tête qui passait de peu à côté du but adverse. À la 63e, Visé était réduit à dix après l'expulsion de Wilmots qui écopait d'un second carton jaune. Servi par Loemba, Mputu volait une balle dans la défense adverse et faisait le break (75e).

"On a mal commencé la rencontre et on a dû réajuster notre système de jeu en passant vers un 4-4-2 et on a même mieux terminé cette première période que notre adversaire. C'est vraiment dommage d'encaisser ce but avant la pause sur une phase arrêtée, ça fait mal", a confié José Riga à l'issue du derby liégeois.

"Le RFC Liège n'est pas deuxième par hasard"

Le T1 des Oies a ensuite évoqué son compartiment offensif. "On a pu apercevoir nos soucis offensifs aujourd'hui car on a deux joueurs de l'entrejeu qui jouent devant. C'est difficile de marquer, mais mes joueurs ont fait preuve de tempérament, et ce même quand on a été réduits à dix. On n'a jamais arrêté d'essayer de jouer, mes garçons n'ont pas abdiqué quand cela devenait compliqué pour nous. Il ne faut pas enlever le mérite au RFC Liège. Une très belle équipe qui mérite d'être deuxième au classement en Nationale 1 et qui possède tout ce qu'il faut dans chaque secteur : de la vitesse et de la puissance. Ils ne sont pas là par hasard, ils ont la meilleure attaque et le meilleur goal average. Ils monteront en D1B, j'en suis persuadé. J'aurais peut-être aimé les rencontrer avec un effectif plus complet, mais on a dû s'adapter par rapport aux circonstances. Toutefois, on n'a pas montré un laid visage ce mercredi soir", a conclu Riga.