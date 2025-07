Le RFC Liège sans pitié face à une équipe amateure : le joueur à l'essai Oumar Diouf à nouveau décisif

Le RFC Liège s'est imposé 0-6 face à Waremme en match amical. Le joueur à l'essai Oumar Diouf a de nouveau fait parler de lui.

Ce mercredi à 19h30, le RFC Liège affrontait Waremme au Stade Leburton. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Sang et Marine ont été sans pitié contre l'équipe de D3 ACFF.

Les hommes de Gaëtan Englebert ont planté six buts à leur adversaire. Le premier but a été inscrit contre son camp (8e), ensuite les buts ont été marqués par Oumar Diouf (14e), Simon Paulet (26e, 55e), Dijar Nikqi (78e) et Jordan Bustin 0-6 (85e).

Oumar Diouf toujours à l'essai

À noter qu'Oumar Diouf n'est pas encore officiellement un joueur du RFC Liège. Pleinement intégré à l'effectif, le joueur est cependant toujours en test. Aucune officialisation n'a encore eu lieu le concernant.

Celui-ci fait cependant forte impression. En cas de signature, il pourrait être le remplaçant de Zakaria Atteri, parti au KAS Eupen. L'ancien buteur liégeois a été annoncé dans sa nouvelle équipe ce mercredi.

Le Matricule 4 entamera sa saison de Challenger Pro League le 9 août prochain. Les Liégeois affronteront les Eupenois à 20h00 au Stade du Kehrweg.