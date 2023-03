Un ancien flop de Genk étonne : "Je n'ai pas beaucoup joué, mais au moins j'ai voyagé"

Benjamin Nygren était arrivé en 2019 du côté de Genk. Annoncé comme étant une promesse du football européen, il avait choisi Genk plutôt que Manchester City ou l'Inter Milan.

Benjamin Nygren a marqué dès ses débuts contre Courtrai. "Mais après cela, la situation s'est fortement dégradée", explique le Suédois dans Het Belang Van Limburg. "J'ai tout de même été autorisé à débuter le deuxième match sur le terrain de Malines, mais j'ai été remplacé à la mi-temps. Pendant le reste de la saison, qui a été interrompue prématurément par la corona, je n'ai pas joué une minute de plus. J'ai tout de même commencé la saison suivante en tant que titulaire, mais je me suis retrouvé assez rapidement sur le banc.

Pourtant, Nygren ne regrette pas son transfert. "Je n'en veux à personne, et à Genk non plus. C'est arrivé comme ça. Je garde également de bons souvenirs de mon aventure belge. Je n'oublierai jamais la campagne de la Ligue des champions. Je n'ai peut-être pas joué, mais j'ai vécu les voyages. C'était fantastique d'être à Anfield et de voir Liverpool à l'œuvre. C'est vraiment le plus haut niveau qui existe".

Après avoir été prêté à Heerenveen, Nygren joue aujourd'hui à Nordsjaelland, au Danemark. Ce club est actuellement dans la course au titre, mais Nygren est toujours réserviste.