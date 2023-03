Cité à l'Antwerp en janvier, Daley Blind regretterait d'avoir opté pour le Bayern... avant de revenir sur sa décision ?

Cité à l'Antwerp au mois de janvier, le Néerlandais de 33 ans a finalement opté pour le Bayern Munich. Un choix qu'il regretterait.

Quand il s'est rapidement rendu compte que le courant ne passerait pas avec Alfred Schreuder, Daley Blind a quitté l'Ajax Amsterdam. Alors que plusieurs clubs étaient sur le marché, le joueur de 33 ans a fait le choix surprenant d'opter pour le Bayern Munich. Ce vendredi, les Bavarois ont limogé Julian Nagelsmann et ont immédiatement officialisé l'arrivée de Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea.

Selon les informations de la presse néerlandaise, ce changement d'entraîneur serait ennuyeux pour l'ancien défenseur de Manchester United, qui regretterait de s'être engagé en Bavière. On soupçonnait que son temps de jeu y soit limité et il faut dire que l'on ne s'est pas trompés : 131 petites minutes en Bundesliga.

"S'il avait attendu un petit peu plus longtemps, Schreuder serait parti et il aurait à nouveau retrouvé sa place à l'Ajax. Au lieu de cela, le Bayern a signé Cancelo, ce qui a relégué Blind a un statut de remplaçant" peut-on notamment lire dans De Telegraaf. "Je pense qu'il est désormais temps pour lui d'opter pour la porte de sortie la plus évidente : retrouver Marc Overmars à l'Antwerp" conclut le quotidien néerlandais.

Une nouvelle possibilité de réaliser un très joli coup pour le Great Old ? Réponse durant l'entre-saison !