📷 Lionel Messi consacré par la confédération sud-américaine

Invitée par la CONMEBOL à Asuncion (Paraguay), l'équipe nationale d'Argentine a été félicitée pour son titre de champion du monde, glané au Qatar en décembre dernier.

Le président de la confédération, Alejandro Dominguez, a délivré un émouvant discours. Ensuite, c'est Lionel Messi qui a été mis à l'honneur. La Pulga s'est vu dévoiler une statue de lui tenant la Coupe du monde. Son exploit restera à jamais immortalisé.

Les joueurs et le coach, Lionel Scaloni, ont également reçu des trophées miniatures à l'effigie de la Coupe du monde et de la Copa America, remportée en 2021.

A life-size Leo Messi statue is unveiled by CONMEBOL and will reside in their headquarters in Asunción, Paraguay 🌟 pic.twitter.com/0stofk8uku