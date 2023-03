Les compliments de Jan Vertonghen: "C'est le meilleur capitaine que j'ai connu"

Jan Vertonghen ne conserve que des bons souvenirs des années passées aux côtés de Vincent Kompany en équipe nationale.

Le Diable Rouge le plus capé de l'histoire a d'ailleurs réservé un concert de louanges à son ancien équipier, dans une interview accordée au podcast FC Afkicken. "Vincent était le capitaine de la génération dorée et il a été le meilleur capitaine que j'ai connu. Il pensait toujours à l'équipe. Sur le terrain, mais aussi en dehors."

"Il était respecté par tout le monde. C'est aussi le premier d'entre nous qui a évolué dans un grand club de Premier League. Ensuite, Eden Hazard et Marouane Fellaini sont arrivés en Angleterre, mais Vincent a montré l'exemple", ajoute encore Vertonghen.

Et Kompany était aussi un exemple dans le vestiaire des Diables. "Quand Vincent parle, tout le monde l'écoute. Il a un charisme incroyable. C'est l'une des plus grandes personnalités du monde du football", conclut le défenseur du Sporting d'Anderlecht et des Diables.