Charles De Ketelaere, en grande difficulté, à nouveau défendu par un équipier !

Son entrée avec les Diables Rouges n'a pas convaincu, et il va retourner à Milan dans un contexte difficile. Charles De Ketelaere vit une expérience délicate à l'étranger, mais est régulièrement défendu par ses équipiers.

Avec 31 matchs cette saison, mais encore aucun but marqué et à peine un assist délivré, Charles De Ketelaere (22 ans) ne fait pas honneur aux 32 millions dépensés par l'AC Milan l'été dernier. Les critiques sont régulières concernant le Diable Rouge...mais beaucoup montent aussi au créneau pour le défendre.

CDK faisait ainsi partie du groupe repris par Domenico Tedesco, qui croit en lui et l'a même fait monter au jeu en Allemagne. Sa montée n'a pas convaincu, mais l'ex-Brugeois peut peut-être en profiter pour rentrer à Milan en confiance.

Et chez les Rossoneri, il peut compter sur du soutien : Sandro Tonali, l'un de ses équipiers, a relativisé la saison délicate du Ket'. "C'est normal qu'il soit à la peine comme ça, j'ai vécu la même chose lors de ma première saison", explique le milieu de terrain de 22 ans sur DAZN.

"On a beaucoup payé pour lui, il doit être décisif et ça lui met beaucoup de pression. À mon arrivée, le maillot milanais était un fardeau", précise Tonali, arrivé de Brescia en 2020. "Mais c'est un grand joueur qui doit retrouver la confiance, et nous pouvons l'y aider. Un match référence et nous verrons le vrai De Ketelaere".