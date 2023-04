Chelsea sort encore le chéquier pour un jeune talent

Après avoir sorti plus de 600 millions d'euros sur les deux derniers mercatos, Chelsea aurait pu freiner la cadence mais il semblerait que le club londonien continue ses petites folies.

Ainsi, selon Fabrizio Romano, les Blues vont mettre 20 millions pour s'offrir le jeune Equatorien de 15 as, Kendry Paez. Le joueur a inscrit un but en trois matchs cette saison et devrait donc bientôt quitter son club de l'Independiente del Valle.

Le dirigeant du club, Santiago Morales, a confirmé qu'un accord existait entre les deux clubs.

Chelsea will sign Ecuadorian wonderkid Kendry Paez from Independiente del Valle — as exclusively revealed in February 🔵🇪🇨 #CFC



Born in 2007, Kendry’s will join when he will turn 18.



The deal will be signed soon.



Package could reach €20m fee [main part add-ons].



Here we go. pic.twitter.com/Eqq1M6h9j5