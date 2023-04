Plus de 200 millions dans la poche d'Haaland

Erling Braut Haaland a signé un contrat de 10 ans avec Nike. L'attaquant de Manchester City toucherait ainsi la somme astronomique de 227 millions d'euros.

"Haaland ne voulait pas nécessairement signer avec le plus offrant", précise The Telegraph. "Il est impatient de voir comment il peut faire évoluer son image en tant que footballeur. Chez Nike, on veut le faire de manière innovante et créative et Haaland serait ravi de leurs projets."

"L'ampleur du partenariat, de part et d'autre, montre également la confiance accordée à Haaland, Nike étant convaincu qu'il sera la force dominante du football au cours de la prochaine décennie, aux côtés de Mbappé. Tous deux semblent être les successeurs naturels de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo".