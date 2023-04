Quand un adjoint de Genk se paie Anderlecht et "sa philosophie"

Depuis quelques jours, une petite guerre a éclaté sur Twitter entre l'entraîneur technique du Racing Genk et les supporters d'Anderlecht.

Malgré un début d'année 2023 plus difficile, la confiance règne dans les rangs du Racing Genk, leader du championnat. Il y a quelques mois déjà, l'entraîneur technique et individuel de l'équipe A, U23 et U18 des Limbourgeois Michel Ribeiro avait mentionné sur le réseaux social que "Bilal El Khannouss avait appris plus en un an à Genk qu'en quatre ans à Anderlecht." Une déclaration qui avait fait fortement réagir les fans Mauves.

Aujourd'hui, c'est d'une autre manière que l'entraîneur de 47 ans a fait sortir les Bruxellois de leurs gonds. "Certains clubs parlent trop de développement, de plans, de philosophie, de projets, etc. A Genk, c'est quelque chose qu'on a et qu'on fait." Pas sûr que cette déclaration soit utile pour calmer la tempête...