Excellente nouvelle à l'Antwerp avant le sprint final vers les Playoffs

L'Antwerp veut entamer les Playoffs le plus près possible du sommet. Pour ce faire, le Great Old pourra compter sur Vincent Janssen.

Vincent Janssen (28 ans) a manqué les deux dernières rencontres de championnat avec l'Antwerp, et son absence a été largement commentée après la défaite face à Charleroi. Le Great Old avait en effet manqué d'efficacité devant le but, et le Néerlandais compte 16 buts en championnat. Bonne nouvelle alors que l'Antwerp reçoit le Cercle de Bruges le week-end prochain : la Gazet van Antwerpen rapporte que Janssen est de retour à l'entraînement. L'ex-international Oranje devrait être totalement remis. Janssen, en son absence, a été dépassé au classement des buteurs par Hugo Cuypers (18 buts contre 16). Nul doute qu'il voudra remettre les points sur les i.