Ivan Leko optimiste pour l'Antwerp : "Ils ont le vent en poupe"

Ivan Leko est actuellement à la tête de son club formateur, Hajduk Split. L'ancien entraîneur du Club de Bruges et de l'Antwerp garde toutefois un œil sur le football belge.

Ivan Leko connaît encore beaucoup de monde à l'Antwerp. Des gars comme Jean Butez, Ritchie De Laet, Faris Haroun et Pieter Gerkens. "Je suis particulièrement heureux pour Butez. Cet été-là, nous l'avions arraché à Mouscron en tant que gardien de but prometteur. Entre-temps, il est devenu l'un des piliers de l'équipe", a-t-il déclaré à Gazet van Antwerpen.

Le Great Old peut viser le doublé cette saison. "L'Antwerp remportera-t-il à nouveau la Coupe ? Je l'espère. L'équipe joue un football de qualité et a le vent en poupe. Je vois un groupe stable qui joue avec beaucoup de confiance. J'ai un bon sentiment à ce sujet et je l'espère de tout cœur pour le club. Mais surtout pour les supporters, car lors de la précédente finale, ils n'ont malheureusement pas pu être présents en raison des mesures sanitaires avec le coronavirus."