Noa Lang vivrait bien sa dernière saison à Bruges

L'histoire débutée en octobre 2020 et prolongée en juillet 2021 semble bientôt toucher à sa fin.

Noa Lang a impressionné tout le monde lors de ses débuts avec le Club de Bruges en fin d'année 2020. Prêté par l'Ajax Amsterdam, le Néerlandais s'est mis en valeur, notamment sur la scène européenne, mais s'est aussi fait connaître pour ses quelques frasques et autres célébrations provocatrices.

En juillet 2021, le Club de Bruges levait l'option de 6M€ pour l'international espoirs (il fera ses débuts internationaux deux mois plus tard avec les Oranjes) avec une idée claire : profiter encore un petit peu de ses qualités avant de le vendre à prix fort. Léger problème cependant, puisque l'ailier gauche du Club ne réalise pas la saison 2022-2023 attendue. 10 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues ce n'est pas mal. Mais Lang nous a habitué à mieux que ça.

Selon les informations de la Dernière Heure les Sports et de l'Avenir, il s'agit d'ailleurs vraisemblablement de la dernière saison de Noa Lang en Venise du Nord. Selon les quotidiens francophones, l'entourage du joueur aurait confirmé que le joueur de 23 ans se dirigera vers l'un des cinq grands championnats en fin de saison.

Dans la presse anglaise, Everton et Leeds sont les clubs qui reviennent le plus souvent. Toutefois, les Toffees et les Peacocks ne sont pas encore assurés de leur sauvetage en Premier League, étape essentielle avant de s'attacher les services de Noa Lang. Milan pourrait donc venir s'immiscer dans la course pour le joueur qui souhaite quitter la Venise du Nord sur une qualification pour les Play-Offs. Pour cela, il faudra se défaire de Seraing, dès ce vendredi soir.