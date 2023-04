Genk veut relancer la machine : "Nous espérons que notre dose de malchance sera bientôt derrière nous"

Ce dimanche soir, Genk a chuté à Sclessin contre le Standard de Liège (2-0) lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Genk a eu plusieurs occasions en bord de Meuse, mais le leader actuel de D1A n'a pas été capable de les convertir. La faute à Arnaud Bodart qui a réalisé plusieurs arrêts décisifs, mais aussi au manque de finition des Limbourgeois.

Inévitablement, on en vient à parler de Paul Onuachu, l'ancien Soulier d'Or parti durant le mois de janvier et désormais sur le banc de Southampton. Son remplaçant Tolu est blessé depuis un certain temps et Samatta, malade, était également absent dimanche. De plus, Munoz, le back droit auteur de sept buts, était indisponible. Cela commence à faire beaucoup. "Nous avons commencé la saison avec trois attaquants : Dessers, Onuachu et Németh, et ils sont tous partis", a déclaré Wouter Vrancken en conférence de presse. "Samatta et Tolu nous ont rejoints, mais aujourd'hui nous n'avons pas pu faire appel à eux. Et quand Sor doit lui aussi être remplacé après un coup, c'est trop. On ne peut plus parler de ce que l'on n'a pas", a indiqué le coach du KRC Genk.

La dynamique genkoise a pris du plomb dans l'aile avec un bilan de 12 points sur 30. Le leader n'a remporté que deux de ses huit derniers matches, voyant ses rivaux l'Union et l'Antwerp se rapprocher de plus en plus. Les Unionistes ne sont plus qu'à deux longueurs de troupes de Vrancken. "Nous avons continué à nous créer des occasions, mais nous n'avons pas eu la chance de les conclure", a-t-il poursuivi. "Il faut maintenant que tout se mette en place en un seul match, et nous espérons alors avoir notre dose de malchance derrière nous."