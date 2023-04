Kevin De Bruyne n'est pas rassasié après son record

Kevin De Bruyne est devenu, ce samedi contre Southampton, le joueur à atteindre le plus rapidement la barre des 100 assists en Premier League.

Après la rencontre, qui l'aura vu distribuer deux assists face au pauvre Southampton (4-1), Kevin De Bruyne, dans son style reconnaissable, ne s'est pas enflammé outre-mesure.

"Evidemment, je l'ai vu avant le match, on en parlait beaucoup (du record) sur les réseaux sociaux. C'est difficile de le manquer", a réagi De Bruyne au micro de VOOSport. "J'essaye juste de créer le plus possible. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aurais pu en donner deux ou trois de plus."

"Si les autres marquent, je reçois l'assist", a continué KDB. "Je suis connu pour ma créativité. Peu de joueurs ont atteint ce nombre. Mais une moitié de l'action c'est moi, et l'autre moitié ce sont les autres. C'est un moment de fierté, mais je dois continuer."