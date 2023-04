"Je ne connais pas un seul joueur de l'Union" : la réponse lunaire d'un joueur de Leverkusen

L'Union Saint-Gilloise a beau être qualifiée pour les quarts de finale de l'Europa League, ses joueurs n'ont pas encore atteint un certain niveau de popularité...

Ce mercredi, veille de rencontre d'Europa League, c'est le joueur du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby, qui s'est présenté devant la presse.

L'international français, sous l'égide de son coach Xabi Alonso, s'attend à une rencontre âprement disputée. "On sait que ce sera un match compliqué, on a analysé leurs forces on voit qu'ils sont agressifs et savent aller vers l'avant", a déclaré Diaby dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Preuve aussi de l'ascension éclair de l'Union Saint-Gilloise, la plupart de ses joueurs restent encore des illustres inconnus hors-Belgique. Diaby ne s'est en pas caché : "Avant notre séance d'analyse vidéo, je ne les connaissais pas, non". Et maintenant ? "Je n'en connais pas, pour être honnête."