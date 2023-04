Trois clubs de Premier League intéressés par le rachat d'Ostende !

Après sa lourde défaite contre OHL samedi soir (0-4), le KV Ostende est certain d'être relégué en Challenger Pro League. Quel avenir pour les Côtiers qui ne devraient pas obtenir leur licence pro ?

Plongé dans l'abîme et les incertitudes à propos de son avenir sportif et financier, Ostende aperçoit une éclaircie dans la grisaille. En effet, une délégation de Newcastle a visité le stade et le complexe d'entraînement d'Ostende ce lundi, selon nos confrères de Het Nieuwsblad. Les Magpies, qui appartiennent à un consortium dirigé par le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie Saoudite, souhaite ajouter un nouveau club au sein de son groupe.

À noter que le KVO aurait également discuté avec Wolverhampton et Bournemouth qui sont également intéressés.