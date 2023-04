Bertrand Crasson heureux pour "son" Napoli : "Le public napolitain mérite une telle saison !"

Ce soir, Naples va tenter de renverser l'AC Milan, qui tient les Partenopei en échec cette saison contre toute attente. Côté championnat, c'est plié, et Bertrand Crasson s'en réjouit.

Bertrand Crasson a porté le maillot du Napoli durant deux saisons, de 1996 à 1998. Une période qu'il garde dans son coeur. "Notre première saison était très correcte, nous avons surtout éliminé l'Inter et la Lazio pour atteindre la finale de la Coupe d'Italie", se rappelle-t-il pour Walfoot. "Ils étaient les grands favoris. Notre équipe ne comptait pas de grosse star, c'était donc une belle performance".

La saison suivante sera plus compliquée, Naples luttant pour son maintien et finissant par être relégué. "Notre entraîneur était Gigi Simoni, malheureusement décédé (en 2020, nda), paix à son âme. Vu ses bons résultats, il a rejoint l'Inter (où il sera champion d'Europe, nda) et ça a été plus compliqué après pour nous", reconnaît Crasson. "Mais malgré les mauvais résultats, le San Paolo restait comble. C'est un public de fanatiques".

Un club dans l'ADN de la ville

L'ancien Diable Rouge (26 caps) n'a pas encore été au San Paolo depuis qu'il a été renommé Stade Diego Maradona, mais se réjouit de la folle saison napolitaine. "Pour le titre, c'est plus ou moins plié, et je suis très heureux pour ce club et cette ville, qui le méritent. Le foot est dans l'ADN de Naples", affirme Bertrand Crasson. "Pas qu'en Italie mais aussi chez tous ces expatriés napolitains qui ont le club dans le sang".

© photonews

Ce titre, le premier du Napoli depuis l'ère Maradona, aura toujours échappé au club dans les années 2010, parfois de peu. "Un garçon comme Dries Mertens aurait peut-être mérité d'être récompensé par un trophée avec Naples, mais il aura tout de même laissé sa marque en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club", relativise notre interlocuteur.

Reste à voir si les Partenopei peuvent réussir l'impensable : aller chercher une Ligue des Champions en parallèle. Cela passera par un retournement de situation face à Milan. "Je crois qu'ils peuvent le faire. Au match aller, il devait y avoir des buts pour Naples en première période, ils ont manqué d'efficacité", regrette Crasson. "Mais au Stade Maradona, dans cette ambiance de feu, avec le retour de Victor Osimhen ? Naples peut le faire".