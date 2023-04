Carl Hoefkens a été contacté par un club de Pro League, mais a décliné

Carl Hoefkens a été licencié par le Club de Bruges en fin d'année passée. Il n'a pas repris de service depuis, mais a été contacté.

Fin décembre dernier, à la suite d'une élimination en Coupe de Belgique et de résultats en dents de scie en championnat, le Club de Bruges licenciait Carl Hoefkens. Une décision qui n'aura pas payé pour les Blauw & Zwart, son remplaçant Scott Parker ne tenant que 67 jours.

Depuis, Hoefkens n'a pas repris de service. Cependant, d'après les informations de Het Laatste News, un club de D1A l'aurait récemment contacté : il s'agirait de Saint-Trond. Les Canaris sont sans entraîneur pour la saison prochaine, Bernd Hollerbach quittant son poste.

Cependant, Hoefkens aurait a priori décliné l'intérêt de STVV pour le moment. On ignore les raisons de cette décision. Plus tôt, West Bromwich Albion (où Hoefkens a joué) se serait également renseigné mais sans que les contacts aillent plus loin.