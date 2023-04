Deux anciens de Jupiler Pro League dans la short-list d'exception du Bayern !

Le Bayern Munich n'a pu remplacer Robert Lewandowski "que" par Choupo-Moting et aimerait recruter l'un des meilleurs attaquants du monde cet été. Deux anciens joueurs de notre championnat sont pistés.

Le Bayern Munich n'a pas encore recruté d'avant-centre de très grande envergure depuis le départ de Robert Lewandowski. Sadio Mané est arrivé cet été pour jouer sur son côté gauche préférentiel mais pourrait déjà quitter la Bavière dans quelques semaines, tandis que le jeune Mathys Tel (17 ans) est encore trop frêle pour assurer la succession de l'attaquant polonais parti au Barça.

Après une saison plus compliquée où le Bayern est loin d'avoir déjà assuré son titre en Allemagne et devrait quitter la Ligue des Champions contre Manchester City au stade des quarts de finale, les dirigeants bavarois se pencheraient déjà sur le noyau de la saison prochaine et le réapprovisionnement du compartiment offensif.

Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, le Bayern Munich veut recruter un avant-centre de renom et aurait composé une short-list de 6 attaquants parmi laquelle figurent deux anciens joueurs de Jupiler Pro League, à savoir Jonathan David (ex- La Gantoise) et Victor Osimhen (ex-Charleroi).

Tous deux révélés dans notre championnat, ils sont accompagnés par Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic, Goncalo Ramos et Harry Kane.