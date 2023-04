Quelques jours après la relégation, Ostende annonce une bonne nouvelle

La commission des licences avait déjà accordé un certain nombre de licences. Cependant, tout le monde n'a pas réussi lors de la première séance.

Le KV Ostende a finalement obtenu sa licence. Les Côtiers l'ont annoncé via leurs réseaux sociaux. Quelques jours après la relégation, il y a donc de bonnes nouvelles en provenance de la côte belge.

© photonews

Le KVO s'est vu refuser dans un premier temps sa licence pour la saison prochaine, mais le club a dû fournir des informations supplémentaires à la commission des licences.

En effet, le club avait un besoin urgent de 6 millions d'euros. Le propriétaire américain PMG a proposé une solution, en attendant d'éventuelles négociations de reprise.

KV Oostende heeft vandaag een positieve beslissing ontvangen en krijgt een licentie voor professioneel voetbal 1A en 1B voor het seizoen 2023-2024. Meer informatie volgt nog. pic.twitter.com/aDUYUN35qR — KV Oostende (@kvoostende) April 19, 2023

La licence a donc été délivrée. Ostende prévoit de fournir plus d'informations dans les jours à venir. "Le KV Ostende a reçu aujourd'hui une décision positive et recevra une licence pour le football professionnel D1A et D1B pour la saison 2023-2024. De plus amples informations suivront."