De Bruyne et Haaland pulvérisent les standards... avant un ultime record ?

Le maestro de Manchester City marque moins que la saison dernière. Cependant, il n'a jamais réalisé autant de passes décisives depuis son arrivée... merci Erling Haaland !

Ce mercredi soir, Manchester City a profité d'un partage sur la pelouse du Bayern Munich pour valider sa qualification dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Après leur victoire 3-0 à l'aller, les Skyblues ont tué tout suspens en ouvrant le score à l'Allianz Arena, via un but d'Erling Haaland sur une passe décisive de Kevin De Bruyne.

Cet assist était le 26e de De Bruyne cette saison... sans compter sa prestation spectaculaire en Allemagne avec les Diables, couronnée de deux caviars pour Yannick Carrasco et Romelu Lukaku. C'est bien simple : cette saison, "KDB" a déjà battu son record de passes décisives depuis son arrivée à Manchester, à l'aube de la saison 2015-2016. Son précédent record, il l'avait réalisé en 2019-2020 (23) lors d'une saison où Manchester City, qui termine à 18 points de Liverpool et qui prend la porte en quarts de finale de Ligue des Champions contre Lyon, venait de perdre Sergio Agüero.

Des standards parés à être explosés... un record en vue ?

Rien qu'en club, Kevin De Bruyne s'est donc rendu décisif à 33 reprises cette saison. C'est autant qu'à la fin des saisons 2017-2018 et 2021-2022, lui qui a remporté le titre du joueur de la saison en Premier League au mois de mai dernier.

Son meilleur total, c'est 39 G/A (16 buts, 23 passes décisives) lors de la saison 2015-2016. Il lui reste donc, au minimum, 11 matchs pour se rendre décisif sept fois et battre son record personnel. En sachant que Manchester City va devoir pousser pour rattraper Arsenal et aller chercher le titre en Premier League, cela semble tout à fait jouable.

Merci Erling !

Avec Erling Haaland, De Bruyne a véritablement trouvé le compagnon de jeu idéal. Les deux s'entendent à merveille, se trouvent les yeux fermés et sont terriblement efficaces. Sur les 26 services du capitaine des Diables, 13 sont à destination du géant norvégien. Dans sa carrière, jamais De Bruyne n'a été au cœur d'une liaison aussi destructrice.

Car celui qui fêtera sa 100e sélection en équipe nationale lors du prochain rassemblement marque moins... on peut le comprendre. De 16 buts lors de sa saison d'arrivée ainsi qu'en 2019-2020 à 19 (!) l'année dernière, le joueur de 31 ans n'a trouvé le chemin des filets "qu'à" 7 reprises cette saison. Des statistiques légèrement différentes de ce qu'on a connu par le passé, évidemment dues à la présence du "cyborg".

© photonews

Depuis le départ d'Agüero, Pep Guardiola décidait de jouer sans véritable attaquant de pointe, demandant à toute sa ligne offensive de marquer des buts. De Bruyne s'est alors parfois retrouvé dans une position de faux numéro 9, mais c'est bien dans sa position préférentielle de milieu offensif qu'il produisait les meilleures prestations.

Si De Bruyne peut battre des records et n'est plus qu'à sept buts de la barre des 100 avec les Cityzens (93 buts - 147 passes décisives), le "cyborg" pourrait lui permettre d'atteindre, au minimum, la seconde place des meilleurs passeurs de l'histoire de la Premier League. Notre compatriote en est actuellement à 101 (1 pour Chelsea, 100 pour Manchester City) et n'a besoin que de 10 services pour rejoindre Cesc Fabregas à la deuxième place. Pour aller chercher Ryan Giggs (162), les deux devront encore jouer ensemble quelques saisons...

En une année, les deux joueurs ont déjà formé une paire abominable pour toutes les défenses d'Europe, pulvérisent les standards et vont mutuellement se pousser pour battre des records individuels.