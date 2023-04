Philippe Clement n'est pas surpris par l'évolution de Loïs Openda : "Il n'était pas prêt à être titulaire à Bruges"

Choc au programme ce samedi soir (21h) lors de la 32ème journée de Ligue 1. Lens, troisième au classement avec 63 points, reçoit son plus proche poursuivant, l'AS Monaco, quatrième avec 61 points.

Lors de cette rencontre importante pour la troisième place, synonyme d'un ticket pour les barrages de la Ligue des champions, il y aura un duel entre deux Belges qui se connaissent bien. En effet, Philippe Clement va retrouver Loïs Openda qu'il avait dirigé au Club de Bruges.

En conférence de presse d'avant-match, le technicien belge a dit ne pas être surpris par l'évolution du Diable Rouge, élu joueur du mois de mars en Ligue 1. "On a travaillé ensemble quand Loïs avait 18-19 ans. Il voulait être l'attaquant numéro 1 au Club de Bruges, mais il n'était pas prêt pour endosser ce rôle dans un club comme Bruges qui joue la Ligue des Champions", a confié Clement dans des propos relayés par L'Équipe. "Il a eu de bonnes étapes après. Tout le monde voyait ses qualités. Il est super rapide mais il a aussi le sens du but et une rage pour être décisif. Dans les moments difficiles, c'est quelqu'un qui reste combatif. C'est une qualité très importante dans la vie et en tant que joueur", a souligné le T1 de l'AS Monaco.

Pour rappel, Loïs Openda avait quitté les Blauw en Zwart durant l'été 2020 pour rejoindre les Pays-Bas et le Vitesse Arnhem car David Okereke, Michael Krmencik et même Percy Tau lui étaient préférés.