🎥 Un superbe but permet à la Belgique de tenir tête à l'Angleterre lors de l'Euro U17 !

La comp√©tition de nos jeunes Diables a d√©but√© √† l'Arena Egnatia de Rrogozhin√ę en Albanie, o√Ļ ils ont fait bonne figurer face √† un gros morceau.

Notre équipe nationale U17 a lancé son Euro aujourd'hui en Albanie où elle était opposée à l'Angleterre.

Alejandro RodriŐĀguez (12e) ouvrait rapidement le score pour mettre les Anglais aux commandes. Le joueur du PSV Noah Fernandez égalisait d'un superbe coup franc (49e) pour ramener la Belgique dans le match.

Plus aucun but ne sera inscrit dans ce match qui se solde donc par un nul pour les hommes de Bob Browaeys. La République tchèque et l'Italie, autres adversaires des Belges dans ce groupe B, s'affrontent ce soir. Les Diables affronteront les Tchèques vendredi.

L'autre groupe est composé du pays hôte, l'Albanie, de la France, du Portugal et de l'Allemagne. Le Portugal a ouvert le bal avec un carton 0-4 contre l'Albanie, et la France a également battu l'Allemagne 0-3.