Franky Van der Elst s'interroge : "Quelle sera la réaction des supporters si la saison d'Anderlecht prend fin dimanche?"

La dernière journée de championnat sera difficile pour le RSC Anderlecht. Les Mauves doivent absolument gagner et espérer que Charleroi et le Cercle ne prennent pas les trois points.

"Après la troisième place et la finale de la Coupe la saison dernière, c'est une grande déception", a déclaré Franky Van der Elst à propos de la saison d'Anderlecht dans le Het Nieuwsblad. Certains joueurs ont carrément sombré jeudi soir lors du quart de finale retour de la Conference League à Alkmaar. "Nous savions déjà que Murillo est parfois un somnambule, mais là, il n'était tout simplement pas réveillé dès l'entame de la rencontre à l'AZ. N'Diaye a encore été décevant tandis que Diawara a de nouveau joué comme au début de la saison", a souligné l'ancien Diable Rouge.

© photonews

Dimanche, Anderlecht affronte Malines et se retrouve dans l'obligation de l'emporter. Les Mauves devront également croiser les doigts et espérer que Charleroi et le Cercle ne s'imposent pas. Ne pas être dans le top 8 et voir l'exercice 2022-2023 s'achever dès dimanche serait une catastrophe pour le Sporting.

"Je me demandais justement comment le public allait réagir dimanche. Si les choses tournent mal, ils ne se tourneront pas vers Fredberg ou Riemer, mais ce sera à nouveau Wouter Vandenhaute qui sera dans l'oeil du cyclone. Il faut espérer pour lui que le noyau dur se tienne tranquille, mais avec la déception de l'élimination européenne en plus, les choses pourraient à nouveau mal tourner pour lui", a lâché Franky Van der Elst.