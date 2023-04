La drôle d'amitié entre Anderlecht et Paide Linnameeskond, premier adversaire lors de l'épopée européenne

Après l'élimination européenne du RSC Anderlecht, l'un des adversaires précédents des Mauves leur a rendu hommage : il s'agit du Paide Linnameeskond, qui accueillait Anderlecht le 4 août dernier à Tallinn. Un double duel perdu (0-2, puis 3-0), mais qui a marqué le modeste club estonien, dont le RSCA était l'adversaire le plus prestigieux.

Kudos to RSC Anderlecht on an amazing run in the @europacnfleague! https://t.co/ICzLUGetMv