Jouer au niveau pro Europe à 56 ans, le record fou battu par Miura

À 56 ans, Kazuyoshi Miura est monté au jeu pour la dernière minute de la rencontre entre Oliveirense et l'Academico Viseu, en D2 portugaise. Une minute qui lui suffit pour écrire un peu plus sa légende, car Miura est devenu le plus vieux joueur à avoir évolué au niveau professionnel au Portugal... et en Europe, tout simplement. Il creuse l'écart avec Stanley Matthews.

Miura a débuté sa carrière en...1986, à Santos, entouré de joueurs comme Dunga ou Socrates. Après 4 ans au Brésil, il devient une légende au Japon de 1990 à 1998 sous les couleurs de Kawasaki (239 matchs, 133 buts), avant des passages moins réussis en Europe. Son prêt à 55 ans à Oliveirense est un coup marketing, le Yokohama FC partageant un sponsor avec le modeste club portugais. Mais la légende de Miura continue de s'écrire.

