Trois joueurs de D1A dans le top 20 du classement mondial des jeunes les plus prometteurs

L'Observatoire du football du CIES révèle ce mercredi son classement des 200 jeunes joueurs de moins de 20 ans les plus prometteurs.

L'Observatoire du football du CIES (Centre International d'Etude du Sport) a présenté ce mercredi la liste des 200 joueurs de moins de 20 ans les plus prometteurs du monde dans sa 419e lettre hebdomadaire. Ces jeunes talents sont en fait classés selon un capital expérience", "prenant en compte les minutes jouées dans des rencontres officielles disputées lors des 365 derniers jours, le niveau sportif des matchs et les résultats" explique le communiqué du CIES. Un coefficient ensuite rapporté à la moyenne mesurée pour les joueurs du même âge et du même poste, qui permet ensuite de présenter un score relatif.

A la tête de ce classement figure Gavi (FC Barcelone), devant Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Marcos Leonardo (FC Santos). À noter la présence de trois joueurs de D1A dans le top 20. Zeno Debast est 13ème, Bilal El Khannouss est 15ème et Arthur Vermeeren est 19ème.

Les joueurs en tête de classement par poste sont Plamen Andreev (Levski Sofia, gardien), António Silva (Benfica, défenseur central), Alejandro Balde (Barcelone, latéral gauche), Rico Lewis (Manchester City, latéral droit), Arthur Vermeeren (Royal Antwerp, milieu défensif), Pablo Gavi (Barcelone, milieu central), Bilal El Khannouss (KRC Genk, milieux offensif), Matheus Martins (Watford, ailier gauche), Ângelo Gabriel (Santos, ailier droit) et Marcos Leonardo (Santos, centre-avant).