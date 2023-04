Les U23 d'Anderlecht pourraient être bien renforcés pour la fin de saison

Que vont faire les joueurs du Sporting d'Anderlecht en cette fin de saison ? On a la réponse pour certains : plus d'un mois de vacances. Sauf, peut-être...pour les U23 ?

Après la rencontre perdue face à Malines, Marco Kana n'était clairement pas focalisé sur son futur à court terme. "Dans ma tête, je jouais les Playoffs 2 avec Anderlecht. Là, je suis encore écoeuré, j'essaie de rester calme mais j'ai envie de crier", reconnaissait-il à notre micro.

"Maintenant, le coach décidera, on verra avec Guillaume Gillet aussi quels joueurs peuvent l'aider et je le ferai si besoin. C'est important de garder du rythme", déclare un Marco Kana qui retrouvait seulement une place de titulaire en A et est donc stoppé en plein vol.

Quels U23 avec les Futures ?

Plusieurs jeunes peuvent désormais terminer leur saison avec le RSCA Futures histoire de garder du rythme. Cela semble peu, mais les minutes grappillées lors des 2 derniers matchs de championnat en Challenger Pro League peuvent notamment aider les joueurs qui iront ensuite en sélection, pour l'Euro U21 par exemple.

C'est le cas de Marco Kana et Mario Stroeykens. Avec respectivement 32 et 12% de temps de jeu cette saison, ils sont loin de la limite, qui est : avoir été titulaire les 2/3 de la saison. En théorie, même Killian Sardella peut redescendre d'un cran. Et même...Bart Verbruggen, qui en est à 50% de temps de jeu !

Bien sûr, Anderlecht doit réfléchir à l'intérêt de faire descendre d'un échelon des joueurs à la valeur déjà élevée. Kana, Stroeykens voire Sardella profiteraient de l'opportunité ; Bart Verbruggen, beaucoup moins. Il est le n°1 des Mauves, et paraît déjà destiné à d'autres sphères que la D1B. Sans même parler du fait que l'aligner pour la fin de saison peut fausser celle-ci : les Futures affronteront encore le RWDM, qui joue la montée.

Zeno Debast, titulaire depuis le début de la saison, ne peut naturellement plus aller jouer chez les Futures. Ses prochaines minutes officielles, s'il est repris, attendront donc le mois de juin avec les Diables...ou les U21 de Jacky Mathijssen.