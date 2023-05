Noa Lang ne s'est pas fait une bonne publicité

Noa Lang est un extraordinaire footballeur, personne ne peut dire le contraire. Mais contre Genk, le Brugeois a encore montré son mauvais visage.

Le fait d'être père va peut-être changer Noa Lang dans un futur proche. Mais pour son premier match depuis la naissance de Navy, son fils, le Néerlandais n'a pas encore semblé être un homme neuf.

À Genk, et alors que Bruges disputait une bonne rencontre, Lang ne s'est pas mis en évidence... à part par ses récriminations à l'encontre de Lawrence Visser. Pire, la jaune reçue par l'ailier brugeois était potentiellement orangée, et on ne comprend pas trop pourquoi Noa Lang a tant protesté.

Cet été, Lang aimerait naturellement décrocher son transfert, celui derrière lequel il court depuis si longtemps. Et il a raison quand il dit que les supporters vont au stade pour voir un joueur comme lui.

Mais avec ce genre de prestation, en oubliant Daniel Munoz sur le but égalisateur de Genk ou en s'énervant dès qu'une décision ne va pas dans son sens, il ne fait pas sa pub auprès des grands clubs. "Noa doit apprendre à gérer ça, et moins s'occuper des décisions arbitrales. Il est si bon footballeur", regrette Rik De Mil.

À 23 ans, c'est tout ce qu'il manque à Noa Lang pour passer l'ultime palier, celui qui l'emmènera dans un club du top européen.