Anderlecht, maintenant Gand et Bruges : Genk pille les écoles de jeunes

Le Racing Genk a une excellente école de jeunes, c'est une certitude. Mais les Limbourgeois sont aussi très forts pour identifier les grands talents, et aller les chercher chez la concurrence.

Ainsi, on apprenait plus tôt aujourd'hui que le jeune Alexandre Reumers quittait Neerpede, direction l'académie du Racing Genk. Un transfert officialisé via les réseaux du joueur et du club. Mais ce ne sera pas le seul.

L'encore plus jeune Matthias Wamu, 14 ans à peine, quitte ainsi La Gantoise pour rejoindre l'Académie Jos Vaesen de Genk. Zion Henry, 15 ans, va quant à lui quitter le Club de Bruges pour les U16 du Racing Genk, où on s'attend à ce qu'il grimpe vite les échelons car on lui promet un bel avenir.