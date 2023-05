Will Still renoue enfin avec la victoire et a de grandes ambitions pour la fin de saison

Victorieux avec le Stade de Reims ce samedi face à Lille (1-0), Will Still peut à nouveau savourer. Les Rémois veulent frapper fort en cette fin de saison.

Enfin, pouvait se dire Will Still après la courte victoire face à Lille. Le Belge n'avait en effet plus gagné depuis le 2 avril dernier, soit 4 match, à la tête du Stade de Reims.

"C'est le plan parfait, la soirée parfaite, contre une très belle équipe de Lille. On a un peu adapté notre système et on les a mis en difficulté dans leur carré de l'entrejeu. Quand on est capable de mettre la manière, l'intensité et la mentalité qui va avec, on a montré la meilleure version du Stade de Reims, ce soir. Je pense qu'aujourd'hui, on a enfin pris un peu de plaisir, après 3 semaines qui étaient difficiles, parce que dans le contenu, c'était quelque chose de nouveau pour nous", a déclaré Will Still après la rencontre au micro d'Amazon Prime.

Reims est 10e de Ligue 1 et, à 4 journées de la fin, a tout en main pour réussir sa fin de saison. "Un objectif pour la fin de la saison ? Terminer le plus haut possible. Je sais que ça fait un peu bateau, mais il y a le record du club à aller battre et c'est ce qu'on veut aller faire. On va essayer de se pousser, de se bouger jusqu'à la fin pour aller chercher ce record-là. Et puis, se faire plaisir", a lancé Still.