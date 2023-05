Nouvelle saison perdue pour Mile Svilar : le temps presse pour celui qui se rêvait Diable Rouge

Mile Svilar a déjà 23 ans, et a vu le temps défiler sans pouvoir saisir sa chance. Toujours sur le banc de la Roma, il va devoir percer, et vite.

Le constat est fort : dans un peu plus d'un mois, ce sera l'Euro U21...et Mile Svilar, qui a déjà 23 ans, n'a pas encore percé depuis son époque chez les Espoirs. Présenté comme un tout grand talent depuis ses 17 ans, âge auquel il quitte Anderlecht, il opte pour Benfica, où il perd 5 ans de sa carrière.

Certes, avec les Lisboètes, Svilar est devenu le plus jeune portier de l'histoire en Ligue des Champions. Mais ce sera sans lendemain, même s'il cumulera finalement 23 matchs avec Benfica en jouant les doublures.

Saison quasi-blanche à la Roma

José Mourinho apprécie le talent de l'encore jeune Mile, l'attire à la Roma l'été dernier. On se dit qu'enfin, à 23 ans, il peut percer. Mais son seul match sera une humiliante défaite à Ludogorets pour l'entame des poules en Europa League.

Rui Patricio, 35 ans, est resté n°1 toute la saison. Le Portugais a encore un an de contrat et rien ne dit pour l'instant qu'il arrêtera, ou qu'il perdra les faveurs du Mou. Alors qu'il aura 24 ans en août, Mile Svilar ne peut décemment plus se contenter du banc.

Il devra donc avoir une discussion avec José Mourinho cet été, et en tirer les conclusions nécessaires, car le temps presse et sa cote a drastiquement baissé. Ancien grand espoir du football belge, il a fini par céder aux sirènes de la Serbie et on doute fort de le revoir dans le giron des Diables.

Le contraste Verbruggen

L'exemple de Svilar a peut-être été utilisé par Anderlecht pour convaincre Bart Verbruggen l'été dernier. Impatient, le fils de Ratko avait décidé de partir très tôt au lieu d'attendre du temps de jeu en équipe A ; Bart Verbruggen, lui, a été convaincu par la direction. Résultat : un poste de titulaire et même une sélection avec les Pays-Bas.

Bart Verbruggen compte déjà plus de matchs avec une équipe A que Mile Svilar, un contraste incroyable. On ignore de quoi l'avenir sera fait pour celui qui peut rester comme l'un des plus grands talents gâchés de notre football...ou, enfin, prendre la bonne décision.