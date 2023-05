Pourquoi Genk va devoir s'inspirer de l'Union dans la course au titre

La course au titre fait plus que jamais rage dans les Champions' Play-offs. Ces derniers pourraient prendre une tournure hautement décisive suite au résultat du double affrontement entre l'Union Saint-Gilloise et Genk.

L'Union avait comblé son retard sur Genk lors de la dernière journée du championnat, mais avait ensuite subi un incroyable coup de massue au début des play-offs contre l'Antwerp (2-1). Après cette défaite à domicile, Karel Geraerts aurait pu changer complètement de tactique, jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il ne l'a pas fait.

En effet, pour le déplacement à Bruges, Geraerts a gardé exactement le même 11, qui avait pourtant connu trois changements à l'entame de la seconde mi-temps contre l'Antwerp. Résultat : les Saint-Gillois sont montés en puissance dans ce match, se sont montrés plus consistants et ont remporté une victoire cruciale. Comment re-souder un groupe et dissiper ses doutes.

Geraerts a, une fois de plus, démontré son sang-froid et la confiance en ses principes. Et cela, dans un moment-charnière, qui aurait pu définitivement sortir son équipe de la course au titre. "Oui, nous avons perdu contre l'Antwerp. Et oui, ce n'était pas notre meilleur match. De plus, beaucoup de joueurs veulent plus de temps de jeu. Mais il faut aussi donner du crédit aux joueurs qui ont déjà beaucoup donné cette saison", a répondu Geraerts en toute simplicité en conférence de presse.

"Tout le monde avait bien compris mon message. Je ne suis pas quelqu'un qui panique trop vite", a expliqué l'entraîneur des Unionistes après coup.

Panique à bord du navire limbourgeois ?

On l'aura compris : il est important de garder la tête froide en plein stress de perte du titre et cela commence sur le banc de touche. Une réflexion qui nous amène alors au cas du Racing Genk qui, entre les exclusions stupides et les critiques de l'arbitrage, se sont montrés très nerveux lors de la défaite à l'Antwerp (2-1).

Le coach Wouter Vrancken n'a en effet pas hésité à fustiger l'arbitrage. Sur le terrain, Mike Trésor s'est tiré une balle dans le pied et sera absent pour le premier des deux matchs face à l'Union.

Dans les grandes affiches, il faut se mettre dans la peau de l'adversaire. Ce n'est pas un hasard si, lors du match au Jan Breydel qu'il fallait absolument gagner, Union ne s'est pas énervée et a joué son jeu. A l'image d'un Victor Boniface buteur retrouvé alors qu'il s'était emporté contre l'Antwerp.

La tâche de Wouter Vrancken, d'habitude si confiant d'apparence, sera donc de ne pas faire déteindre son stress sur ses joueurs, mais aussi de faire les bons choix quant à ceux à aligner d'entrée ce dimanche. Il y a peut-être (sûrement ?) un titre de champion de Belgique en jeu.