Deux Anderlechtois ont la plus grosse valeur marchande de Pro League !

Selon les études menées par le CIES, Yari Verschaeren et Zeno Debast sont les deux joueurs de Jupiler Pro League avec la plus grande valeur marchande.

Comme lors de chaque mercato estival, les clubs belges devront batailler ferme pour ne pas perdre leurs plus grands talents et tenteront d'amasser de beaux chèques pour leurs joueurs les plus convoités. Zeno Debast, Noa Lang, Victor Boniface ou encore Emmanuel Gift Orban, Bart Verbruggen et Joseph Paintsil, la Pro League risque de voir plusieurs grands talents quitter le navire dans les prochaines semaines.

Comme avant chaque période de transferts, l'observatoire du football CIES a étudié les valeurs marchandes des joueurs des différents championnats européens. Des résultats à probablement mettre en commun avec le site Internet Transfermarkt pour estimer la vraie valeur d'un joueur.

Car il est vrai que le CIES nous dresse un plan plutôt surprenant des quinze plus grosses valeurs de notre championnat. On retrouve par exemple deux Anderlechtois en tête, Zeno Debast et... Yari Verschaeren, qui pourraient rapporter plus de 20M€ au RSCA. Les jeunes Mauves sont à égalité avec un Brugeois, Noa Lang.

Exclusivement occupé par des joueurs de Genk, Bruges et Anderlecht à l'exception de Victor Boniface, ce top 15 n'englobe étrangement pas Emmanuel Gift Orban, Bart Verbruggen, Mike Trésor ou encore Adem Zorgane.