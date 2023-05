Le propriétaire du RWDM a de grands projets : "Maintenant, nous allons nous attaquer à Anderlecht"

John Textor, le propriétaire du RWDM, est un personnage flamboyant. En plus de détenir le club bruxellois, cet Américain richissime possède des intérêts dans le club anglais de Crystal Palace, le club brésilien de Botafogo et le club français de l'Olympique Lyonnais.

Et ce sont des plans à court terme plutôt qu'à long terme. Textor est ambitieux. "Quels sont nos objectifs ? Premièrement, éviter la relégation. Deuxièmement, nous voulons rivaliser avec les clubs européens d'ici deux ou trois ans. Regardez ce que nous avons réalisé avec Botafogo. Nous avons battu Flamengo et Corinthians.

"En début de saison, nous n'étions pas dans une bonne position. J'ai alors dit : nous allons défier Flamengo. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Anderlecht est notre grand rival bruxellois. Oui, nous défions également Anderlecht, soyez-en certains."

L'Union SG est également un concurrent à Bruxelles (rires). Maintenant, je peux "frapper" Tony Bloom (propriétaire de l'Union et de Brighton) de deux manières, avec Crystal Palace et avec le RWDM. Voyez-vous, la saison prochaine, nous voulons simplement bien jouer et remporter quelques grandes victoires contre des clubs de premier plan. Donner à quelques grandes équipes une défaite retentissante".

Textor ne se soucie guère de la façon dont cela se réalisera. "La durabilité est un objectif que tout le monde devrait viser. Regardez Lyon, où neuf joueurs issus de leur propre formation étaient sur le terrain. Cela n'arrive pas en Angleterre, mais cela peut arriver ici. Nous allons investir beaucoup d'argent dans notre centre de formation. Peu importe si cela se produit avec ces joueurs-là ou avec des jeunes de 15 ans.

Car avec un titre, sa faim ne sera pas satisfaite. "J'espère que nous remporterons bientôt un autre titre, mais ce ne sera peut-être pas le cas. Il se peut que les futurs joueurs qui nous aideront à remporter un titre n'aient que 15 ans actuellement".