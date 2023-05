Le match de la dernière chance pour Genk : "Nous ne devons plus réfléchir"

Qui l'eut cru, à la fin de la phase classique ? Pourtant, après trois matchs de Play-offs, les faits sont là : Genk doit absolument battre l'Union ce dimanche pour encore espérer remporter le titre.

Les deux défaites consécutives ont fait très mal du côté de Genk. Plus particulièrement celle sur le terrain de l'Union, qui a vu les Bruxellois prendre trois points d'avance tandis que l'Antwerp est leader avec quatre unités de plus.

Ce vendredi en conférence de presse, le coach de Genk Wouter Vrancken a lancé le duel de ce dimanche, rappelant que ses hommes n'avaient pas d'autre choix que de gagner. "Si vous perdez, vous ne pouvez plus dire que vous avez de bonnes chances de remporter le titre", a-t-il déclaré selon Het Laatste Nieuws.

"Le 3-0 de la semaine dernière à l'Union a été un coup dur. Pas tant par la défaite, mais par le jeu pratiqué en première mi-temps. Je pense que nous avons tous été surpris, même les joueurs sur le terrain. Dimanche, nous devrons être à nouveau nous-mêmes et faire preuve de courage. Nous devons aborder ce match avec toute l'énergie nécessaire, car il ne faut pas que quelque chose comme la première mi-temps de la semaine dernière se reproduise."

Le coach limbourgeois ne veut plus calculer : ce dimanche, ce sera la victoire ou rien. "Je ne ressens pas plus de pression que lors du match précédent. Mais maintenant, c'est parti. L'objectif est clair. Il ne s'agit plus de réfléchir, mais d'agir."