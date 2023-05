Mark van Bommel ne veut pas entendre parler de titre !

Leader des Champions' Play-offs à trois journées de la fin, l'Antwerp est en très bonne position pour remporter le titre de champion de Belgique.

Ce vendredi en conférence de presse en marge de la rencontre face à Bruges, le coach anversois Mark van Bommel a calmé les ardeurs de ceux voyant déjà l'Antwerp sur le toit de la Belgique.

"Si c'était aussi simple, nous pourrions déjà décrocher le titre. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes au sommet et avons en principe la meilleure position de départ, mais ce n'est pas une garantie", a déclaré le Néerlandais dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Van Bommel l'assure : le mot "titre" n'est pas prononcé dans les vestiaires du Bosuil. "Non, pas chez nous. Nous sommes dans une bonne saison où nous gagnons beaucoup de matches et nous voulons continuer comme ça. C'est notre stabilité. Mais nous devons être à cent pour cent à chaque match, pas à quatre-vingts pour cent."

"Et pourquoi devrions-nous parler du titre alors que nous n'avons un point d'avance (sur l'Union) ? Nous ne parlions pas non plus du titre lorsque nous avions 27 points (sur 27) au début de la saison. Ce serait arrogant de le faire maintenant parce que nous sommes en tête après trois matches de Champions' Play-offs. La situation peut encore changer à chaque journée", a rappelé van Bommel.